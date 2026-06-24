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عملیات مرمت بنای تاریخی امامزاده سلطان موصله نایین آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نایین گفت: این بنای تاریخی در سالهای گذشته به دلیل فرسودگی و عوامل محیطی و نزولات جوی دچار آسیبهایی در قسمت سقف و بدنه شده بود که به تازگی هم با نشت لوله ی آب در داخل ساختمان آثار فرونشست در دیوارهای ضلع شرقی بنا نمودار شد.
محمود مدنیان افزود: با هماهنگی انجام شده و مشارکت هیات امنای این امامزاده و کمکهای فنی و مالی اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان در قالب تجهیزات و مصالح ساختمانی، مرمت این بنای تاریخی آغاز شد.
وی گفت: این عملیات مرمتی شامل پی بندی و استحکام بخشی دیوارها، پلاستر و آجرفرش بام، نماسازی قسمتهای آسیب دیده داخلی و خارجی و اصلاح شبکه آب داخل ساختمان است که امید می رود در کوتاهترین زمان بهاتمام برسد.