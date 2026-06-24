به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ از نخستین ساعات صبح امروز، هیئت‌های مذهبی، دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی در نقاط مختلف شهر با حضور گسترده عاشقان اهل‌بیت (ع) به سوگواری و عزاداری پرداختند.

خیابان‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و تکایا با پرچم‌های سیاه و نمادهای عزای حسینی آذین‌بندی شده و نوای «یا عباس» و «یا حسین» در جای‌جای نصف جهان طنین‌انداز بود. عزاداران با برگزاری آیین‌های سنتی و مذهبی، ارادت خود را به سقای تشنه‌لب دشت کربلا ابراز کردند. استان اصفهان همچنین دارای آیین‌ها و سنت‌های دیرینه عزاداری در روز تاسوعاست که هر ساله با شکوه خاصی برگزار می‌شود.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیمای مرکز اصفهان

در بسیاری از مناطق شهر، مراسم سوگواری با حضور پرشور مردم، مداحی ذاکران اهل‌بیت (ع) و قرائت مراثی جانسوز برگزار شد و شهروندان با توزیع نذورات و پذیرایی از عزاداران، یاد و نام شهدای کربلا را گرامی داشتند.

همزمان دستگاه‌های خدمات‌رسان و انتظامی نیز برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم و تسهیل تردد عزاداران در آماده‌باش کامل قرار داشتند.

تاسوعای حسینی در اصفهان امسال نیز جلوه‌ای از عشق و دلدادگی مردم این دیار به مکتب عاشورا و حضرت ابوالفضل العباس (ع) بود؛ روزی که شهر یکپارچه در سوگ علمدار کربلا سیاه‌پوش شد و بار دیگر فرهنگ ایثار، وفاداری و ولایت‌مداری در میان عزاداران حسینی به نمایش درآمد.