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معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه به مناسبت روز جهانی زنان در دیپلماسی در پیامی اعلام کرد: زنان دیپلمات ایرانی نقش ارزشمندی در ارائه تصویری واقعی از فرهنگ، تمدن و ظرفیتهای ایران به جهانیان ایفا کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در پیامی در فضای مجازی نوشت: در روز جهانی زنان در دیپلماسی، به زنان دیپلمات ایرانی که با دانش، تعهد و پشتکار، در کنار دیگر دیپلماتهای کشور، نقش ارزشمندی در پیشبرد دیپلماسی و ارائه تصویری واقعی از فرهنگ، تمدن و ظرفیتهای ایران و ملت بزرگ آن به جهانیان ایفا کردهاند، ادای احترام میکنیم.