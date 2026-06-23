به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی در فضای مجازی نوشت: در روز جهانی زنان در دیپلماسی، به زنان دیپلمات ایرانی که با دانش، تعهد و پشتکار، در کنار دیگر دیپلمات‌های کشور، نقش ارزشمندی در پیشبرد دیپلماسی و ارائه تصویری واقعی از فرهنگ، تمدن و ظرفیت‌های ایران و ملت بزرگ آن به جهانیان ایفا کرده‌اند، ادای احترام می‌کنیم.