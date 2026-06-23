در یادواره 51 شهید روستای کرمجگان که با حضور خانواده معظم شهدا، جانبازان و مردم شهیدپرور روستا در میدان امام حسین برگزار شد، ضمن پاسداشت ارزش‌های والای نظام و امامین انقلاب، بر تاسی به راه شهدا و تبعیت از فرامین رهبری تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، یادواره ۵۱ شهید روستای کرمجگان برگزار شد؛ یادواره ای که با حضور خانواده معظم شهدا، جانبازان و مردم شهیدپرور روستا در میدان امام حسین برگزار شد.

در این مراسم ضمن پاسداشت ارزش‌های والای نظام و امامین انقلاب، بر تاسی به راه شهدا و تبعیت از فرامین رهبری تاکید شد.

همچنین سی و سومین یادواره شهدای روستای خاوه فردا همزمان با تاسوعای حسینی ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه در مسجد امام حسن مجتبی این روستا و یادواره فرماندهان و ۵۷ شهید روستای ابرجس ساعت ۱۷ در سالن شهدای روستا برگزار می‌شود.

