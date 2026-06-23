نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در دزفول باحضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در دزفول باحضور جواد کاظم نسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، عباس پاپی زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، مهرام روانبخش مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان و سایر مسئولان شهرستانی برگزار شد.

کاظم نسب الباجی در حاشیه این نشست گفت: در این کارگروه مشکلات بیش از ۱۷ طرح مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و چالش‌های آنها در اسرع وقت برطرف خواهد شد.