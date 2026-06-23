به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل آب منطقه‌ ای خراسان رضوی در جلسه بررسی سند سازگاری با کم آبی خراسان رضوی منطقه سبزوار در افق ۱۴۲۰ گفت: بواسطه برداشت بی رویه آب از منابع زیر زمینی از ۳۷ محدوده و دشت خراسان رضوی ۳۴ محدوده ممنوعه و ممنوعه بحرانی است.

محمدعلی نعمت نژاد افزود: ایجاد آبخوان در محدوده منابع آبی زیرزمینی: رعایت الگوی کشت و استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی با توجه به مصرف حدود ۸۰ درصد آب در این بخش از اقدامات ضروری برای مقابله با افت منابع آبی است که همکاری کشاورزان و تشکل‌ های مردمی را می‌ طلبد.

نعمت نژاد افزود: مشهد و شهرستان‌ های منطقه غرب خراسان رضوی از جمله سبزوار به دلیل تراکم جمعیت سرانه، آب تجدیدپذیر بسیار کمی دارند و سطح آب‌ های زیرزمینی آنها به طور میانگین سالانه ۷۵ سانتیمتر کاهش داشته است.

مدیرعامل آب منطقه‌ ای خراسان رضوی اظهار کرد: ۷۴ درصد وسعت استان در شرایط خشک و ۳۶ درصد در شرایط نیمه خشک قرار دارد که طبق یک برنامه ۱۵ ساله و بر اساس سند سازگاری با کم آبی، هدف گذاری بر آن است تا سال ۱۴۲۰، با همکاری جوامع محلی، کسری مخازن زیرزمینی استان که هم اکنون بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب است، به صفر برسد.

وی اضافه کرد: ناترازی و افت آب‌ های زیرزمینی اکنون یک ابرچالش در خراسان رضوی است که با مدیریت عرضه و تقاضا و حکمرانی هوشمندانه قابلیت برطرف شدن دارد.

مدیرعامل آب منطقه‌ ای خراسان رضوی افزود: وضعیت آبی خراسان رضوی در شرایط فعلی نشان از بحران آب دارد در عین حال تلاش‌ ها بر این است که تابستان پیش رو بدون جیره بندی آب سپری شود.

در این جلسه فرمانداران شهرستان‌ های سبزوار، جغتای و جوین به بیان چالش‌ های پیش روی شهرستان‌ های خود در حوزه کمبود آب پرداختند.