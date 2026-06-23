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فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش از دستگیری سارق حرفهای طلا و جواهرات ۱۰۰ میلیارد ریالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی اله قاسمی، گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی کیش پس از دریافت گزارش های وقوع سرقتهای زنجیرهای طلا و جواهرات از منازل مسکونی با بررسیهای تخصصی و میدانی، سارق را که با بهره گیری از روشهای فریبکارانه از جمله طرح دوستی با مالباختگان، جلب اعتماد شهروندان و سوء استفاده از اعتماد آنها وارد منزل آنها شده و اقدام به سرقت طلا، جواهرات و اقلام گران بهاء کرده بود را دستگیر کردند.
او افزود: پس از بازجویی فنی و پیگیری علمی، سارق اعتراف به سوء استفاده از اعتماد مالباختگان و ۹ فقره سرقت طلا و جواهرات از منازل ساکنان کیش کرد.
سرهنگ قاسمی، خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی اموال مسروقه در این پرونده در حدود ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد و بخش عمده طلا و جواهرات مسروقه با هماهنگی قضایی به مالباختگان برگشت داده شد و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، به ساکنان کیش توصیه کرد به راحتی به افراد ناشناس اعتماد نکنند و بدون شناخت کافی افراد را به منزل خود دعوت نکنند.