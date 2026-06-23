یک فروشگاه بزرگ در محدوده قاسم‌ آباد و یک واحد نانوایی در بلوار کامیاب مشهد به دلیل گران‌ فروشی و ثبت تراکنش‌ های غیرواقعی تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: در جریان گشت مشترک بازرسان این مدیریت و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، یک هایپرمارکت در محدوده قاسم‌ آباد و یک واحد نانوایی در بلوار کامیاب مشهد به دلیل گران‌ فروشی، با دستور شعب سیار تعزیرات حکومتی پلمب شدند.

محسن صیادی افزود: همچنین در بازرسی از یک واحد نانوایی در محدوده رحمانیه قاسم‌ آباد، تعداد ۷۴ کارت بانکی شامل ۵۹ کارت هدیه و ۱۵ کارت بانکی کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد متصدی این واحد با استفاده از این کارت‌ ها در سامانه «نانینو» اقدام به ثبت تراکنش‌ های غیرواقعی (کارت‌ کشی صوری) می‌ کرد که در این خصوص برای وی پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.