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اجرای الگوی تشویقمحور برای مدیریت مصرف گاز در اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تبیین الگوی تازه اقتصادی در مدیریت مصرف، از رویکرد «تشویقمحور» بهجای اقدامهای تنبیهی خبر داد و گفت: با ورود شرکتهای «کارور»، صرفهجویی در مصرف گاز به کالایی باارزش و قابل معامله در بورس تبدیل شده است که حتی مشترکان جزء خانگی، از منافع آن بهرهمند میشوند.
ابراهیم محسنی هماگرانی افزود: همراهی مردم و همکاری دستگاههای اجرایی برای عبور از ناترازی انرژی ضروری است.
وی درباره این الگوی اقتصادی افزود: در نظام تعرفه تازه، یک مشترک خانگی در پلکان اول بابت هر مترمکعب گاز فقط ۱۶۷ تومان پرداخت میکند؛ اما در صورت همکاری با شرکتهای کارور و تحقق صرفهجویی نسبت به پارسال، «گواهی صرفهجویی» صادر میشود. این گواهی به مشترک اجازه میدهد هر مترمکعب گاز صرفهجوییشده را در ایام اوج مصرف به قیمت ۱۸ هزار تومان در بورس به فروش برساند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تاکید کرد: این سازوکار، انگیزهای دوجانبه برای شرکتهای کارور و مشارکت فعال مردم ایجاد میکند. در واقع ما از فضای اخطار و تنبیه فراتر رفتهایم و به حوزهای وارد شدهایم که مدیریت مصرف برای شهروندان، فعالیت اقتصادی بسیار سودآور و جذابی به شمار میآید.
محسنی هماگرانی با تبیین چالشهای پیشرو در مسیر مدیریت مصرف انرژی بیان کرد: در شرایط ناپایدار کنونی، ترسیم چشمانداز دقیق، کار دشواری است؛ اما نکته محوری این است که رسیدن به اهداف بهینهسازی، وظیفه یک ارگان یا سازمان ویژه نیست.
وی افزود: برای دستیابی به استانداردهای جهانی در کوتاهترین زمان ممکن، همه ارکان ازجمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، بخش حملونقل، نظام مهندسی، شهرداریها و شرکت ملی گاز ایران باید بهطور یکپارچه در این مسیر مشارکت کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، مدیریت انرژی را دارای دو رکن «حاکمیتی» و «فرهنگی» دانست و بیان کرد: در بخش بالادستی و حاکمیتی اقدامهای بسیار خوبی انجام شده است، اما آنچه در زمان بحران میتواند راهگشای اصلی باشد، همراهی مردم و نهادینهشدن فرهنگ مصرف بهینه در بطن جامعه است.
محسنی هماگرانی با اشاره به حوادث اخیر و هدف قرار گرفتن زیرساختهای انرژی یادآور شد: امسال به دلیل تهاجم دشمن به بخش پالایشگاهی، بخشی از تولید کشور با اختلال روبهرو شده است. اگرچه همه ارکان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران بهطور شبانهروزی در تلاش هستند تا مردم در بخش خانگی دچار چالش نشوند، اما امسال، سالی استثنایی است.
وی گفت: با توجه به محدودیتهای ایجادشده، از مردم عزیز درخواست میکنیم با مدیریت مصرف، ما را در عبور از این شرایط یاری کنند.