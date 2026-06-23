دادستان عمومی و انقلاب اهر گفت: در یکسال گذشته ۶۳ هزار و ۱۵۹ فقره پرونده در دادگستری این شهرستان ثبت گردیده که همکاران قضایی به بیش از ۶۱ هزار پرونده رسیدگی و رای صادر کردند.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ب علی فاضلی در دیدار با امام جمعه اهر با بیان اینکه دستگاه قضای شهرستان اهر در ۳۶ شعبه برای شهرواندان ارائه خدمات می‌نماید گفت:در یکسال گذشته ۶۳ هزار و ۱۵۹ فقره پرونده در دادگستری این شهرستان ثبت گردیده که همکاران قضایی به بیش از ۶۱ هزار پرونده رسیدگی و رای صادر کردند.

فاضلی با اشاره به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها گفت:سعی ما بر این است که عمده خدمات قضایی به صورت الکترونیکی و غیرحضوری صورت پذیرد که در این خصوص سال گذشته ۹۳ درصد ابلاغیه‌ها به صورت الکترونیکی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه رضایتمندی مردم از خدمات قوه قضائیه بیش از ۷۰ درصد می‌باشد در خصوص رسیدگی به حقوق عامه گفت:پیگیری جهت تسریع در روند احداث و دوبانده کردن جاده اهر – مشگین شهر و جاده اهر به ورزقان، تشکیل پرونده و برخورد قانونی با قاچاق خاک یکی از معادن شهرستان، قاچاق دام زنده، گرانفروشان و محتکران و تعدادی از قصابی‌ها که به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت گوشت قرمز کرده بودند از اهم موارد احقاق حقوق عامه توسط دستگاه قضا در اهر می باشد.

فاضلی با بیان اینکه اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان با صدور ۱۱۰۰ برگ سند در بخش تولید رتبه اول کشور را کسب نموده است گفت:اسناد دفترچه‌ای فاقد اعتبار قانونی می‌باشند که در این خصوص شهروندان می‌توانند برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک برگی به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند.

دادستان اهر با بیان اینکه عمده پرونده‌های ارجاع یافته به شورای حل اختلاف شهرستان منجر به صلح و سازش گردیده است گفت:این شورا در سال‌های گذشته رتبه برتر استانی در زمینه صلح و سازش را کسب نمود که نشان از تعهد کاری اعضا دارد.

فاضلی مبارزه جدی با فساد اقتصادی، معاندان و جاسوسان و صیانت از بیت المال را از دیگر وظایف اصلی دستگاه قضا در شهرستان اهر برشمرد و گفت:در شرایط حساس کشور هیچگونه مماشاتی با اخلالگران امنیتی و اقتصادی نکرده‌ایم و نخواهیم کرد.

وی افزود: سال گذشته در راستای صیانت از بیت المال در حوزه رفع تصرف عدوانی تعداد ۴۵ فقره پرونده تشکیل و بیش از ۲۵۵ هزار مترمربع از عرصه‌های منابع طبیعی از دست متجاوزان خلع ید گردید و تعداد ۱۱۰ پرونده چاه غیرمجاز جهت مبارزه با تنش آبی در شهرستان تشکیل و همچنین ۷ کیلومتر از بستر رودخانه که به تصرف اشخاص حقیقی درآمده بود آزادسازی شد و ۱۰ کیلومتر هم در سه ماهه اول سال آزادسازی شد.