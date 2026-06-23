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فرمانده نیروی زمینی ارتش در کرمان تاکید کرد: ارتش در بالاترین سطح آمادگی برای حفاظت از نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و هر لحظه، آماده مقابله با بدعهدیِ دشمنان است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ امیر سرتیپ علی جهانشاهی در کرمان به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه همه یگانهای نیروی زمینی ارتش در مرزهای شرقی و سواحل مکران با آمادگی کامل، آماده مقابله با هرگونه تهدید احتمالی هستند، گفت: تجهیز یگانها به سامانهها، ادوات، تسلیحات، مهمات و ارتقاء بیش از پیش توان رزمی نیروها در حال انجام است.
امیر سرتیپ جهانشاهی درباره اولویتهای نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: مهمترین اولویت ما ارتقاء مستمر توان رزمی و افزایش آمادگی یگانهاست، بر همین اساس از ظرفیتهای صنعت دفاعی، شرکتهای دانشبنیان، نخبگان کشور و مجموعههای جهاد خودکفایی در ارتش برای توسعه توانمندیهای دفاعی، بهره میگیریم.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار دفاعی کشور، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که به رژیم صهیونیستی و نظام سلطه نمیتوان اعتماد کرد؛ بنابراین باید همواره قدرتمند، آماده و هوشیار باشیم. همانگونه که رهبر شهید انقلاب همواره تأکید داشتند که اگر میخواهیم دشمن جرأت تعرض به کشور را نداشته باشد، باید همواره قوی باشیم و قدرت خود را تقویت کنیم.