به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، حجت‌الاسلام‌ ابراهیم حمیدی در نشست هم‌اندیشی با جامعه نخبگان استان به‌مناسبت هفته قوه قضاییه گفت:کارگروه‌های نخبگانی به‌صورت فعال تشکیل جلسه دهند و اتاق فکر نخبگان در دستگاه قضایی استان کرمان شکل بگیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: پیشنهادها پس از کار کارشناسی، تبدیل به برنامه شود و در بدنه قوه قضاییه بیاید و آن مواردی که نیاز است، تبدیل به قانون در سطح ملی شود را هم پیگیری می‌کنیم.

وی از نخبگان خواست، سند تحول قوه قضاییه را مطالعه کنند و با توجه به اینکه این سند هر ساله به‌روزرسانی می‌شود، نقاط ضعف و قوت آن را گوشزد کنند.