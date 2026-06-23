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دادستان عمومی و انقلاب کرمان در جمع اصحاب رسانه، بر تامین امنیت برای خدمت رسانی بهتر به مردم تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ آقای بخشی در نشست خبری دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه، گفت: علاوه بر دستگاه قضا، رسانهها هم باید مبارزه با قاچاق سلاح، موادمخدر و سرقت، همچنین ساماندهی اتباع غیرمجاز را پیگیری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازگشت ۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان حقوق دولتی به استان، تاکید کرد: برای بهرهمندی بیشتر مردم از مزایای شرکتهای معدنی، باید حساب این شرکتها به استان منتقل شود.
دادستان کرمان افزود: ساخت و تجهیز دهکده ترک اعتیاد کرمان، میتواند نقش موثری در بهبود و ساماندهی معتادان داشته باشد.