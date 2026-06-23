معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: احداث فضای سبز و پارک در محدوده خیابان گمرک و مجاورت خور گناوه از مهم‌ترین مصوبات امروز بود.

خبرگزاری صداوسیما به گزارش گروه مسکن و شهرسازی، جلسه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر گناوه با حضور اعضای کمیسیون و به منظور بررسی درخواست‌های شهروندان برگزار شد.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: در این نشست ۸ پرونده با موضوعاتی از جمله تغییر کاربری و تفکیک اراضی زیر حدنصاب مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

سارا زارع افزود: تمامی درخواست‌ها بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی ارزیابی و تصمیم‌گیری شد.

وی از تصویب تغییر کاربری یک قطعه زمین به فضای سبز خبر داد و اظهار کرد: این زمین در محدوده خیابان گمرک و در مجاورت خور گناوه قرار دارد.

زارع هدف از اجرای این طرح را افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای کیفیت محیط شهری و توسعه فضا‌های عمومی عنوان کرد.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌های رفاهی و افزایش رضایت شهروندان داشته باشد.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی بوشهر همچنین بر ضرورت توجه به طرح‌های عمومی و خدماتی در فرآیند توسعه شهری تأکید کرد.