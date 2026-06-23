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همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری خوزستان و جمعی از کارکنان دستگاه قضایی با آرمانهای شهدا و انقلاب تجدید بیعت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در ادامه برنامه های اولین روز از هفته قوه قضائیه، اعضای شورای قضایی استان با حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز دیدار کردند.
در این دیدار، حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد عدالت را مهمترین رسالت دستگاه قضایی دانست و بر حضور میدانی و پیگیری مطالبات قضایی مردم و همچنین برخورد قاطع با تخلفات تاکید کرد.