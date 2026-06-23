به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان از ابلاغ تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به استان خبر داد و گفت: سهمیه استان کرمان در این بخش ۱۱ هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی است که برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای آن انجام شده است.

سازمند با اشاره به وضع مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستایی افزود: در حالی که میانگین کشوری مقاوم‌سازی مسکن روستایی ۵۷ درصد است، این شاخص در استان کرمان به ۷۰ درصد رسیده که حاصل همکاری مسئولان و همراهی بانک‌های عامل بوده است.

وی ادامه داد: علاوه بر سهمیه ۱۱ هزار واحدی مسکن روستایی، ساخت پنج هزار واحد مسکونی ویژه قشرهای کم‌درآمد نیز در برنامه‌های بنیاد مسکن و امیداست این اهداف به طور کامل محقق شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان همچنین از اختصاص کمک‌های بلاعوض برای متقاضیان خبر داد و گفت: در کنار تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان از محل کمک‌های حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) برای متقاضیان دهک‌های یک تا چهار پرداخت خواهد شد.

سازمند همچنین درباره تأمین زمین برای متقاضیان اشاره کرد و افزود: تا پایان پارسال حدود ۲۰ هزار قطعه زمین برای روستاییان استان شناسایی شدکه از این تعداد، در سه ماه اخیر حدود ۲ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت واگذار شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده ماهانه بین هزار و ۵۰۰ تا دو هزار قطعه زمین دیگر به متقاضیان واگذار شود تا روند خانه‌دار شدن روستاییان با سرعت بیشتری پیگیری شود.

وی ابراز امیدواری کرد :با تأمین تسهیلات و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده، در چهار تا پنج سال آینده مقاوم‌سازی مسکن روستایی در استان کرمان به ۱۰۰ درصد برسد.