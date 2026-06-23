پویش ملی اجرای سرود «تو قهرمان منی» همزمان با ایام تشییع پیکر #رهبر_شهید_انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای، با مشارکت گروه‌های سرود در ۲۰۰ میدان شهری سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، برای شرکت در این پویش که با همراهی «مرکز رشد نوجوان امید» و «محله باهنر» برگزار می‌شود، گروه‌های سرود می‌توانند اجرای خود از سرود «تو قهرمان منی» را ضبط و تا پایان تیر ماه به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.

متقاضیان برای دریافت محتوای سرود و اطلاعات تکمیلی به کانال «محله باهنر» در پیام‌رسان‌های داخلی به نشانی @mahallebahonar مراجعه و جهت شرکت در پویش فیلم اجرای سرود را به شناسه @rahaei_mt ارسال کنند.