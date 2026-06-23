اجرای طرح آرامش و ایمنی ترافیک در اسکو
فرمانده انتظامی اسکو از اجرای طرح آرامش و ایمنی ترافیک با هدف ارتقای نظم و امنیت عبور و مرور در سطح این شهرستان خبر داد و گفت:در این طرح ۱۹۸ دستگاه وسیله نقلیه شامل موتورسیکلت و خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
سرهنگ حسین مسعودی گفت:با توجه به مطالبات به حق شهروندان و به منظور افزایش انضباط ترافیکی، پیشگیری و کاهش تصادفات، همچنین کنترل جدی تخلفات حادثهساز، طرح آرامش و ایمنی ترافیک توسط ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اسکو به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: در اجرای این طرح، برابر ضوابط و مقررات، تخلفاتی نظیر ایجاد آلودگی صوتی مزاحم، فاقد پلاک بودن یا پلاک مخدوش، تغییر غیرمجاز در ارکان وسایل نقلیه، عدم همراه داشتن مدارک هویتی و فنی و همچنین انجام حرکات نمایشی و خطرآفرین که ایمنی راکبان و عابران پیاده را به مخاطره میاندازد به صورت ویژه مورد برخورد قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان اسکو با اشاره به آمار توقیفیها تصریح کرد:در این مرحله از طرح تعداد ۶۶ دستگاه موتورسیکلت و ۱۳۲ دستگاه خودرو توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.
وی افزود: همچنین برای رانندگان متخلف، برگههای جریمه صادر و در موارد لازم پرونده برای اقدامات تکمیلی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
سرهنگ مسعودی با تاکید بر تداوم این گونه طرحها در سطح شهرستان، از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس را در تامین ایمنی و آرامش معابر عمومی یاری کنند و گفت: هدف نهایی ما، حفظ جان و مال مردم و کاهش سوانح رانندگی است که جز با همکاری همگانی ممکن نخواهد شد.