با نزدیک شدن به تاسوعای حسینی، تجمعات مردمی و آیین‌های سوگواری به یاد حضرت عباس (ع) اسوه ولایتمداری و استقامت، شور بیشتری به خود گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ ملت ایران با الهام از مکتب سیدالشهدا (ع)، روحیه ایثار، مقاومت و شهادت‌طلبی را نهادینه کرده و با تبعیت از ولایت در برابر جبهه استکبار و دشمنان اسلام مقتدرانه ایستادگی می کند.

قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هر روز زنده‌تر و پویاتر از گذشته در دل‌ها جریان دارد و پیام آزادی‌خواهی، عزت و مقاومت آن مرز‌های جغرافیایی را درنوردیده است.