پخش زنده
امروز: -
مردم دار الصابرین بم امسال با تجمع در میدان امام خمینیِ بم، آماده خلق حماسهای دیگر از حضور دوستداران امام حسین علیه السلام ویارانش در عزاداری تاسوعا و عاشوراست.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مردم شهرستان بم خود را برای تاسوعا وعاشورای و عزاداری سالار شهیدان آماده کردهاند و شهر بم یکپارچه حسینی است.
مردم بم در تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور منسجم و باشکوه در میدان امام (ره) بم به یاد عاشورای خونین حضرت امام حسین (علیه السلام) و یاران فداکارش زنجیرزنی و سینه زنی و با شهدای دشت کربلا تجدید پیمان می کنند.