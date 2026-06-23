مردم دار الصابرین بم امسال با تجمع در میدان امام خمینیِ بم، آماده خلق حماسه‌ای دیگر از حضور دوستداران امام حسین علیه السلام ویارانش در عزاداری تاسوعا و عاشوراست.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مردم شهرستان بم خود را برای تاسوعا وعاشورای و عزاداری سالار شهیدان آماده کرده‌اند و شهر بم یکپارچه حسینی است.

مردم بم در تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور منسجم و باشکوه در میدان امام (ره) بم به یاد عاشورای خونین حضرت امام حسین (علیه السلام) و یاران فداکارش زنجیرزنی و سینه زنی و با شهدای دشت کربلا تجدید پیمان می کنند.