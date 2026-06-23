پخش سری جدید برنامههای «خانه ملت» و با نمایندگان از صداوسیمای لرستان
مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان، از آغاز پخش سری تازه برنامههای «خانه ملت» و «با نمایندگان» در لرستان و تلاش برای عدالت گستری و شتابدهی به پیشرفت تا مطالبه گری مردم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان، از آغاز پخش سری تازه دو برنامه گفتوگو محور تلویزیونی و رادیویی با عنوانهای «خانه ملت» و «با نمایندگان» خبر داد و اعلام کرد: این برنامهها از روز شنبه، ششم تیر روانه آنتن خواهند شد و مخاطبان روزهای زوج هر هفته بیینده و شنونده گفت و گوی سه نماینده خواهند بود.
مهندس حامد فاتحی با اشاره به رویکردهای جدید این مرکز در چارچوب سند تحول رسانه ملی، هدف از تولید این برنامهها را تحقق عدالت گستری، شتابدهی به پیشرفت و مطالبه گری مردم از مسئولین در جای جای استان برشمرد.
وی ضمن تشکر از همراهی ویژه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: صداوسیمای لرستان با بازنمایی عملکرد مسئولان، بهویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در تلاش است تا نقش خود را بهعنوان پل ارتباطی مؤثر میان مردم و نظام تصمیمگیری در مسیر توسعه همهجانبه استان ایفا کند.
مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان در تشریح محتوای این برنامهها گفت: تلاش رسانه ملی در استان لرستان بر این است که تمامی اقدامات و پیگیریهای نمایندگان در حوزههای مختلف عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، با نگاهی امیدبخش و در عین حال مطالبهمحور به تصویر کشیده شود.
فاتحی افزود: در افق تحولی صدا و سیمای لرستان، میزبان نمایندگان مردم لرستان با رویکردی عدالت محور در دو برنامه جداگانه در رادیو و تلویزیون است تا ضمن پاسخگویی یه سوالات تخصصی، گزارش عملکرد خود را به صورت مستقیم با مردم در میان بگذارند.
بر اساس این گزارش، از شنبه هفته آینده در روزهای زوج برنامه تلویزیونی «خانه ملت» از ساعت ۲۳:۳۰ و بازپخش روز بعد از ساعت ۱۹ و برنامه رادیویی «با نمایندگان» از ساعت ۱۷ و بازپخش همان روز ساعت ۲۳ به روی آنتن خواهد رفت.