به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس اطلاعیه سازمانِ هواپیمایی کشوری، در ایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، پایانه هوایی مشهد در روزهای هفدهم و هجدهم تیر با محدودیت عملیاتی مواجه است و بویژه در روز مراسم پنجشنبه هجدهم تیر جابه‌جایی مسافر در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد انجام نمی‌ شود.

آیت‌ الله خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری درمراسم عزاداری مسجد مالک اشتر ستاد انتظامی خراسان رضوی گفت: جهاد تبیین عامل ماندگاری نهضت عاشورا و رمز پیروزی ملت ایران است

نخستین مرکز دولتی طب ایرانی و سنتی در نیشابور افتتاح شد، در این مرکز پس از معاینه افراد همه خدمات درمانی متناسب با شرایط بیمار، بر اساس طب ایرانی و با تعرفه دولتی ارائه می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون های نهایی برای ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی از امروز آغاز شده و به مدت شش روز ادامه دارد. داوطلبان به سامانه مای نقطه سنجش نقطه او آر جی مراجعه کنند.

آزادی صد زندانیِ جرائم غیر عمد مالی در مراسم عزاداری و گلریزانِ صنف طلافروشان با جمع آوری هشت میلیارد تومان فراهم شد. از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳۰۰ زندانیِ غیر عمد به همت خیران به آغوش خانواده های خود بازگشتند.

و همزمان با ایام محرم، از تابلوی هنری با عنوان طلوع صبح عاشورا در مراسمی با حضور هنر دوستان رونمایی شد.

استاد مومن این اثر هنری را با الهام از مفاهیم عاشورایی و فرهنگ ایثار و شهادت در ابعاد سه در چهار متر خلق کرده است.