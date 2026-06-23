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جمعی از مردم، طلاب و روحانیون قمی با حضور مقابل بیت رهبر معظم انقلاب در قم، حمایت خود را از نظام اسلامی، آرمانهای انقلاب و منویات رهبر انقلاب در موضوع مذاکرات اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جمعی از مردم، طلاب و روحانیون با برگزاری تجمعی مقابل بیت رهبر معظم انقلاب در قم، بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب و حفظ وحدت ملی در شرایط حساس کنونی تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع با بیان اینکه ملت ایران همواره پشت سر رهبر انقلاب ایستاده است، مذاکرات جاری را بخشی از مسیر مبارزه با دشمنان دانسته و بر حمایت از تیم دیپلماسی کشور در چارچوب خطوط قرمز نظام تأکید کردند.
حاضران همچنین با اشاره به سوابق بدعهدی آمریکا و رژیم صهیونیستی، خواستار رعایت کامل حقوق ملت ایران در روند مذاکرات شدند و تأکید کردند هیچگونه عقبنشینی از مطالبات ملی، اقتصادی و هستهای پذیرفتنی نیست.
تجمعکنندگان با اشاره به تفاهمنامه اخیر، اجرای کامل تعهدات طرف مقابل را مطالبه کرده و اعلام کردند ملت ایران با هوشیاری روند تحولات را دنبال میکند و اجازه تضییع حقوق کشور را نخواهند داد.
شرکتکنندگان در پایان با تأکید بر نقش همافزای میدان، مردم و دستگاه دیپلماسی در پیروزیهای کشور، بر تداوم حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و منافع ملی تأکید کردند.