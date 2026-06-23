نخست وزیر پاکستان گفت: موضوع موشک‌های بالستیک هیچ‌گاه در مذاکرات ایران و آمریکا مطرح نبوده و در متن تفاهم‌نامه نیز به هیچ عنوان ذکر نشده است و در این زمینه هیچ ابهامی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در نشست خبری خود با مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان اظهار داشت: به رئیس جمهور و هیئت ایرانی همراه خوش آمد میگوییم. آقای پزشکیان شما یک رئیس جمهور دانشمند و پزشک معالج هستید. امضای تفاهم‌نامه توسط شما و ترامپ یک فرصت فوق العاده برای صلح بود که با میانجیگری پاکستان انجام شد.

وی ادامه داد: رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تحسین می‌کنم که در شرایط حساس کشور خود را به خوبی رهبری کردند. مردم ایران در تمام مدت منازعه نقش خود را به خوبی انجام دادند و ما این همت مردمی را تحسین می‌کنیم.

شهباز شریف افزود: شهادت آیت الله سید علی خامنه‌ای بسیار تاسف آور بود و برای تمام ملت‌های اسلامی ایشان محترم بودند. اندوه ایران، اندوه ملت پاکستان است. موفقیت شما موفقیت ماست. به دعوت آقای پزشکیان هفته‌ای آینده به ایران سفر خواهم کرد زنده باد ایران و پاکستان.

وی گفت: از امیر قطر برای نقش کمک کننده تشکر می‌کنم. از محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان، عبدالفتاح السیسی نیز نهایت تشکر را دارم.

وی همچنین گفت: در آن جلسه به مردم پاکستان تبریک گفتم که با کمک خداوند متعال توانستیم با امضای یک تفاهم‌نامه سه‌جانبه، موفقیتی مهم به دست آوریم؛ به‌گونه‌ای که این سند در اسلام‌آباد، تهران و نیز با نقش‌آفرینی طرف‌های دیگر به امضا رسیده است.

وی افزود: از مسعود پزشکیان دعوت کرده‌ام در پارلمان پاکستان حضور یابد و مردم پاکستان نیز پس از سفر ایشان، استقبال بسیار گرمی از هیئت ایرانی داشتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع موشک‌های بالستیک گفت: موضوع موشک‌های بالستیک هیچ‌گاه در مذاکرات ایران و آمریکا مطرح نبوده و در متن تفاهم‌نامه نیز به هیچ عنوان ذکر نشده است و در این زمینه هیچ ابهامی وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر ایران به عنوان کشور همسایه دارای توان موشکی با اهداف دفاعی باشد، موضوعی طبیعی است؛ چراکه کشور‌های بسیاری در جهان چنین توانمندی‌هایی دارند و این موضوع نمی‌تواند محل اعتراض باشد.

وی با تأکید بر اینکه موضوع موشکی در توافقات اخیر وجود نداشته است، تصریح کرد: برخی کشور‌ها از شکل‌گیری این توافقات ناراضی هستند و تلاش دارند در مسیر آن اختلال ایجاد کنند، در حالی که ایران و پاکستان با اراده‌ای جدی به دنبال تقویت روابط و تحقق صلح و ثبات هستند.

وی افزود: برخی کشور‌ها که به دنبال ایجاد تردید و تخریب این توافق هستند، از پیشرفت روابط ایران و طرف‌های دیگر ناراحت‌اند، اما ما و برادر عزیزم آقای پزشکیان با قدرت در برابر این تلاش‌ها ایستادگی خواهیم کرد.