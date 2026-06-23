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رئیس اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش (تلهکیش) از تعلیق قطع خدمات مشترکانی که به دلیل اختلال در خدمات برخی بانکهای کشور موفق به پرداخت قبوض خود نشدهاند، تا زمان عادی شدن شرایط خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد عزیزی با اشاره به بروز اختلال در خدمات برخی بانکهای کشور افزود: با هدف جلوگیری از ایجاد مشکل برای مشترکانی که ممکن است در پرداخت قبوض خود با محدودیت مواجه شده باشند، قطع خدمات تلفن همراه ناشی از پرداختنشدن قبوض تا بازگشت شرایط به وضعیت عادی به حالت تعلیق درآمده است.
او گفت: این تصمیم در راستای همراهی با مشترکانی انجام شد که به دلیل اختلال در کارتها یا سامانههای بانکی برخی بانکها، امکان پرداخت بهموقع قبوض خود را نداشتهاند.
رئیس اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر فعال بودن زیرساختهای پرداخت تله کیش، گفت: درگاه رسمی پرداخت قبوض تلهکیش به نشانی pay.TeleKish.ir در دسترس مشترکان قرار دارد و کاربران میتوانند با این سامانه نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام کنند.