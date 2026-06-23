نخستین سالگرد شهادت شهید حاج حسن قنبری، از شهدای جنگ ۱۲ روزه، در کنار مزار این شهید در بردسکن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت شهید حاج حسن قنبری، از شهدای والامقام جنگ ۱۲ روزه، با حضور پرشور قشرهای مختلف مردم و جوانان و نوجوانان هیئت علمدار کربلا و خانواده شهید برگزار گرشد.

حجت‌ الاسلام داوود هاشم‌ پور، مسئول یادمان شلمچه در مقام شهدا، در سخنرانی خود با تأکید بر جایگاه والای رزمندگان، اظهار داشت: «ما خادمان شهدا هستیم و وظیفه داریم مسیر آنان را پاس بداریم.»

وی با اشاره به ماهیت نبرد اخیر و شباهت آن به نبردهای بزرگ اسلامی، افزود که مبارزه با دشمنان امروز، در واقع تداعی نبرد با دشمنان امیرالمؤمنین (ع) است.

حجت‌ الاسلام هاشم‌ پور با استناد به آموزه‌ های قرآنی، شهدا را تجلی واقعی ایثار و فداکاری دانست و خاطرنشان کرد: شهدا با الگوبرداری از اهل‌ بیت (ع) و با هدف دفاع از نظام و ولایت، جان خود را در مسیر اخلاص قرار دادند.

وی همچنین به سوابق مذهبی شهید قنبری اشاره کرد و گفت: «شهید قنبری با ۱۸ سال میانداری و خدمت در هیئت علمدار کربلا بردسکن، همواره در مسیر اصحابی که در کربلا با سیدالشهدا (ع) همراه بودند، گام برداشت.»

هاشم پور در ادامه با تحلیل ابعاد امنیتی جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: «امروز شهدا با خون خود، نظام را بیمه کرده‌ اند و حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه و ایستادگی در میدان، باعث شده تا دشمنان جرأت تعرض به ایران اسلامی را نداشته باشند. شهدا با اقتدا به امام حسین (ع)، پرچم حق را در میدان نبرد برافراشتند.»

وی افزود: نبرد امروز، در واقع نبرد با دشمنان امام زمان (عج) است و شهدای نبرد ۱۲ روزه با ایستادگی خود، سیلی محکمی بر صورت دشمنان زدند.

در ابتدای این مراسم، برنامه‌ های دمام زنی و مرثیه‌ سرایی توسط کربلایی علی ساعدی، از مداحان شهرستان بردسکن اجرا شد.

در پایان مراسم، حاضران با نثار شاخه‌ های گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهید حاج حسن قنبری و همه شهدا را گرامی داشتند و کربلایی رضا امینی پور از مداحان شهرستان بردسکن به نوحه خوانی و مرثیه سرایی پرداخت.

شهید حسن قنبری جمعی سپاه پاسداران، ۲۳ مرداد ۱۳۶۷ در بردسکن چشم به جهان گشود.

شهید قنبری در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه در دوم تیرماه ۱۴۰۴ در تهران به شهادت رسید.