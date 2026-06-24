مراکز خون گیری چهارمحال و بختیاری در روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی فعال هستند.

فعالیت مراکز خون گیری چهارمحال و بختیاری در تاسوعا و عاشورای حسینی

فعالیت مراکز خون گیری چهارمحال و بختیاری در تاسوعا و عاشورای حسینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل انتقال خون استان گفت: مراکز خون گیری در روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی دراستان فعال هستند.

حسین هاشمی افزود: مراکز خون گیری دربروجن و شهرکرد از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و در فرخ شهر از ساعت ۸ تا ۱۳ در صبح تاسوعا برای دریافت خون اهدا کنندگان باز است.

وی گفت: در صبح عاشورا هم مرکز خون گیری بن از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ باز است.

مدیرکل انتقال خون استان گفت: افراد می‌توانند تا پایان ماه صفر درطرح نذر خون شرکت کنند.