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رئیس جمهور: ملت ایران در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها با اقتدار ایستادگی کرد

رئیس جمهور در دیدار با نخست وزیر پاکستان ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر توسعه همکاری‌های راهبردی، گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور و تقویت وحدت و همگرایی میان کشور‌های اسلامی تأکید کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۲- ۲۱:۳۱
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برچسب ها: رئیس جمهور ، پاکستان ، شهباز شریف
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