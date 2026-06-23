رئیس جمهور در دیدار با نخست وزیر پاکستان ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر توسعه همکاری‌های راهبردی، گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور و تقویت وحدت و همگرایی میان کشور‌های اسلامی تأکید کرد.