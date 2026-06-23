تابلوی نقاشی طلوع صبح عاشورا اثر هنرمند سبزواری مجتبی مومن رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان با شب هشتم محرم، آیین رونمایی از تابلوی هنری «استاد مومن» با عنوان طلوع صبح عاشورا با حضور آیت الله مغیثه امام جمعه سبزوار و عضو مجلس خبرگان رهبری و جمعی از هنردوستان، فعالان فرهنگی و مردم عزادار در مسجد جامع سبزوار برگزار شد.

مجتبی مومن خالق این اثر گفت: این تابلو با الهام از مفاهیم عمیق عاشورایی و فرهنگ ایثار و شهادت در ابعاد سه در ۴ متر خلق شده است تا در فضای معنوی ماه محرم، جلوه ای از هنر متعهد و دینی را به نمایش بگذارد.

حاضران در این مراسم، ضمن قدردانی از خالق اثر، بر لزوم ترویج هنر عاشورایی در میان نسل جوان تأکید کردند.