به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،همت زاده افزود: کالا‌های شناسایی شده شامل: لامپ، گلاب، چای، خرما، مایع شیشه شور، مایع دستشویی، روغن زیتون، شیرآلات آشپزخانه، پودر زعفران، عصاره زعفران، کیک، کلوچه، سه راهی برق، شامپوی فرش و مبل، آجر رسی، سیبک، زیتون شور، ترشی، مربا، ویفر، پودر صابون، پودر کیک، پودر سوخاری، سیم مسی، عرقیات گیاهی گازدار، ماکارونی، روغن آفتابگردان، دوغ، مایع سفیدکننده و دستکش بوده است.

وی با تاکید بر صیانت از حقوق شهروندی و احقاق حقوق مصرف کنندگان، افزود: تولید‌کنندگان کالا‌های مشمول استاندارد اجباری ملزم به درج علامت استاندارد و کد ده رقمی آن و همچنین مشخصات کامل کالا از جمله نام تولید کننده و آدرس محل تولید هستند و در غیر این صورت تخلف محسوب شده و برخورد قانونی لازم صورت می‌پذیرد.

همت زاده دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد برای کالا‌های مشمول استاندارد اجباری و درج علامت استاندارد و کدرهگیری ذیل آن بر روی کالا را لازم و ضروری دانست و گفت: استفاده از کالای با کیفیت حق مسلم شهروندان است و کنترل و نظارت دقیق بر بازار عرضه استان به طور مستمر توسط بازرسان و کارشناسان این اداره کل انجام می‌شود تا از عرضه هر گونه کالای غیر استاندارد جلوگیری به عمل آید.

مدیر کل استاندارد استان از هم استانی‌های درخواست کرد که با ارسال کد ۱۰ رقمی مندرج در زیر علامت استاندارد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ از اصالت و اعتبار علامت استاندارد درج شده روی کالا‌ها اطمینان حاصل کنند.

همچنین در صورت مشاهده کالا‌های مشمول استاندارد اجباری و بدون علامت استاندارد در مراکز عرضه و بازار، موضوع را از طریق سامانه مردم دار با آدرس ۱۵۱۷.inso.gov.ir و یا تماس با شماره تلفن ۱۵۱۷ به اداره کل استاندارد استان اطلاع دهند تا با بازرسی، اقدامات لازم در خصوص جمع آوری این نوع کالا‌ها از مراکز عرضه و فروش استان صورت گیرد.