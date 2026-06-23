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آیین معنوی خیمه سوزان عصر عاشورا عصر روز پنجشنبه چهارم تیرماه جاری از ساعت ۱۷ در محل چهارراه بهار بلوار سجاد مشهد برپا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیین عزاداری عصر عاشورا و مراسم سنتی خیمه سوزان در بلوار سجاد با برائت از اصحاب شیطانی اپستین و یزیدیان زمانه و به خون خواهی حضرت ثارالله و نیز قائد امت، سیدالشهدای انقلاب اسلامی برگزار می شود.
در این مراسم که به همت هیئت فرهنگی و مذهبی بیت الشهداء مشهد برگزار می شود، حاج مهدی اکبری و جمعی از مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به مرثیه سرایی و ذکر مصائب کربلا و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش می پردازند.
هیئت فرهنگی و مذهبی بیت الشهداء با اعلام شماره ۱۰۰۰۰۴۸۹ و نیز نشانی beytoshohadaa@ در شبکه های اجتماعی، حضور مردم و عزاداران حسینی در این مراسم را در محل چهارراه بهار بلوار سجاد خواستار شد.