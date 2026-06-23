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برنامه رادیویی «هیئت» با هدف به معرفی آیینهای عزاداری ملل مختلف برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، تا سیزدهم محرم بر روی آنتن رادیو قم میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، برنامه رادیویی «هیئت»، با رویکردی نو در معرفی فرهنگ عاشورایی ملل، در ایام محرم به همت معاونت صدای مرکز قم تولید و پخش میشود. این برنامه که تا سیزدهم محرمالحرام هر روز از موج رادیو قم پخش میشود، بستری برای بازخوانی آیینهای عزاداری در جغرافیای فرهنگ اسلامی است.
در این ویژه برنامه، هیئتهای مذهبی از کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان و هند حضور یافته و با حضور در استودیوی رادیو قم، علاوه بر تشریح آداب و رسوم عزاداری در کشورهای خود، ارادت قلبی مردم این سرزمینها به ساحت مقدس سید و سالار شهیدان را روایت میکنند.
در یکی از قسمتهای اخیر این برنامه که با حضور اعضای هیئت افغانستانی برگزار شد، فضای استودیو با ذکر مصیبت حضرت علیاکبر (ع) و مرثیهسرایی در سوگ شهدای کربلا، عطر و بوی حسینی به خود گرفت و جلوهای از پیوند قلبی شیعیان جهان را به نمایش گذاشت.
گفتنی است برنامه رادیویی «هیئت» با هدف ایجاد همافزایی میان پیروان اهلبیت (ع) در کشورهای مختلف، تا سیزدهم محرم به جز تاسوعا و عاشورا ساعت ۱۱ تا ۱۲ از صدای مرکز قم پخش میشود.