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مراسم عزاداری شب تاسوعای حسینی با حضور هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در جوار حسینیه امام خمینی (ره) و محل عروج ملکوتی قائد شهید انقلاب حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که امسال از طرف حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار میشود، حجتالاسلام والمسلمین ناصر رفیعی با استناد به زیارتنامه حضرت عباس (ع)، قمر بنیهاشم را عبد صالح و مطیع در برابر امام (ع) خواند و گفت: عمل صالح انسان را محبوب و نورانی میکند؛ همچنانکه همه دیدیم، خداوند شخصیت ممتازی همچون رهبر شهید انقلاب را که عبد صالح بود، به قدری در قلوب مردم محبوب کرد که ملت همچنان به یاد و بر اساس محبت او سنگر خیابان را حفظ و بدخواهان را ناامید کردهاند.
در ادامه این مراسم آقای میثم مطیعی در رثای قمر بنیهاشم حضرت ابالفضل العباس علیهالسلام و شهدای کربلا به ذکر مصیبت پرداخت و به یاد قائد شهید انقلاب اسلامی و شهیدان والامقام دفاع مقدس دوم و سوم نوحهسرایی کرد.