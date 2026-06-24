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نام نویسی در بیست و سومین دوره المپیاد ملی مهارت در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان با تداوم روند ثبتنام بیست و سومین دوره المپیاد ملی مهارت، از همه نخبگان، جوانان مستعد و شاغلان حرفهای برای حضور در این رویداد ملی دعوت کرد.
علوی افزود:علاقمندان برای شرکت در این المپیاد تا ۱۵ مردادماه فرصت دارند.
وی گفت: متقاضیان میتوانند در رشتههای متنوع مهارتی در حوزههای صنعت، خدمات، فناوری اطلاعات و هنر، توانمندیهای تخصصی خود را در محیطی استاندارد به آزمون بگذارند.
علاقهمندان برای ثبتنام میتوانید به صفحه این المپیاد به آدرسSkill.irantvto.ir/nsc۲۳مراجعه کنند.