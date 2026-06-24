به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان با تداوم روند ثبت‌نام بیست و سومین دوره المپیاد ملی مهارت، از همه نخبگان، جوانان مستعد و شاغلان حرفه‌ای برای حضور در این رویداد ملی دعوت کرد.

علوی افزود:علاقمندان برای شرکت در این المپیاد تا ۱۵ مردادماه فرصت دارند.

وی گفت: متقاضیان می‌توانند در رشته‌های متنوع مهارتی در حوزه‌های صنعت، خدمات، فناوری اطلاعات و هنر، توانمندی‌های تخصصی خود را در محیطی استاندارد به آزمون بگذارند.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانید به صفحه این المپیاد به آدرسSkill.irantvto.ir/nsc۲۳مراجعه کنند.