امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

حال و هوای محرمی شب صد و چهاردهم سنگرداری کف خیابان

سنگرداری کف خیابان به شب یکصدو چهاردهم رسید. حضور بی نظیر، پرشکوه، حماسی و معنادار که مصادف است با ایام محرم.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۲- ۲۱:۴۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بازتاب درخشش تیم ملی فوتبال در بازی مقابل بلژیک در رسانه‌ها و شخصیت‌های فوتبالی خارجی
بازتاب درخشش تیم ملی فوتبال در بازی مقابل بلژیک در رسانه‌ها و شخصیت‌های فوتبالی خارجی
۱۴۰۵-۰۴-۰۱
دیوار بلند بی اعتمادی ایران به آمریکا در مذاکرات
دیوار بلند بی اعتمادی ایران به آمریکا در مذاکرات
۱۴۰۵-۰۴-۰۱
اصناف ستون پایداری اقتصاد و آرامش جامعه در جنگ بودند
اصناف ستون پایداری اقتصاد و آرامش جامعه در جنگ بودند
۱۴۰۵-۰۴-۰۱
تماس تصویری از ژنو به میناب، دعای خانواده شهدا بدرقه راه تیم مذاکره کننده
تماس تصویری از ژنو به میناب، دعای خانواده شهدا بدرقه راه تیم مذاکره کننده
۱۴۰۵-۰۴-۰۱
خبرهای مرتبط

شور و شعور حسینی ایرانیان میدان دار در سراسر کشور

کردستان و محرم / پیوند عشق حسینی و خدمت بی‌منت در موکب‌ها

عزاداری دلدادگان امام حسین ع در خراسان شمالی

برپایی میز خدمات قضایی در تجمعات شبانه مردم خرم آباد

حمایت ۸۵ درصدی از ادامه تجمعات شبانه

استان فارس غرق در عزای حسینی

برچسب ها: میدان داری ، اتحاد و همدلی ، وحدت ، اقتدار ملت ایران ، عزاداری حسینی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 