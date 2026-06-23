استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های درمانی استان، تامین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان سرطانی، تسریع در تکمیل طرح های مهم درمانی و ارتقای تاب‌آوری نظام سلامت شمال‌غرب کشور تاکید کرد.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ب بهرام سرمست در ادامه برنامه دوشنبه‌های کاری و در دیدار با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به جایگاه راهبردی استان آذربایجان شرقی در ارائه خدمات درمانی تخصصی به استان‌های شمال غرب کشور خواستار حمایت ویژه وزارت بهداشت برای توسعه زیرساخت‌های درمانی و رفع چالش‌های موجود در حوزه سلامت شد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه مراکز درمانی آذربایجان شرقی علاوه بر جمعیت ۴.۲ میلیون نفری استان به بخش قابل توجهی از جمعیت شمال غرب کشور، خدمات تخصصی و فوق تخصصی ارائه می‌کنند، تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز این مراکز را ضرورتی ملی عنوان کرد.

وی خواستار تامین اعتبار لازم برای خرید دستگاه شتاب دهنده رادیوتراپی بیمارستان شهید مدنی تبریز به ارزش ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال شد و گفت: با توجه به افزایش بیماران سرطانی در سال‌های اخیر، توسعه امکانات درمان سرطان و ارتقای ظرفیت مراکز تخصصی استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت تامین ارز مورد نیاز برای تجهیز بیمارستان جامع سرطان تبریز تاکید کرد و افزود: این مرکز با ۳۲ هزار متر مربع زیربنا، پس از انستیتو کانسر تهران، بزرگترین مرکز درمان سرطان کشور خواهد بود و برای تکمیل تجهیزات آن به ۴۱ میلیون یورو اعتبار ارزی نیاز است.

سرمست در ادامه تسریع در تامین منابع مالی مورد نیاز بیمارستان ۱۵۰۰ تختخوابی تبریز را از دیگر مطالبات مهم استان عنوان کرد و گفت: این طرح یکی از مهمترین طرح‌های زیرساختی سلامت کشور و پشتوانه راهبردی شبکه درمان شمال غرب محسوب می‌شود و تکمیل آن می‌تواند ظرفیت پاسخگویی نظام سلامت منطقه را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی و حقوقی بیش از یک هزار و ۸۷۳ نفر از کمک پرستاران شاغل در مراکز درمانی استان، خواستار صدور مجوز‌های لازم شد تا امکان پرداخت حقوق و مزایای قانونی و نزدیک به سایر کارکنان حوزه سلامت فراهم شود.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این دیدار، پیشنهاد‌های استان برای ارتقای تاب آوری زیرساخت‌های سلامت در چارچوب الزامات پدافند غیرعامل را ارائه کرد.

وی تفویض اختیارات لازم به دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای تامین و واردات اضطراری دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط بحران، ایجاد مرکز تخصصی مدیریت حوادث پرتوی و اورژانس هسته‌ای شمال غرب کشور در تبریز، نوسازی و مقاوم سازی بیمارستان‌های فرسوده استان از جمله طالقانی، شهید مدنی و اسدآبادی و همچنین ایجاد ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی برای استان‌های شمال غرب را از مهمترین نیاز‌های منطقه برشمرد.

سرمست همچنین پیشنهاد اجرای طرح ملی تاب آوری سلامت شمال غرب کشور با مرکزیت تبریز را مطرح کرد و گفت:این طرح می‌تواند ضمن افزایش آمادگی شبکه بهداشت و درمان منطقه در شرایط بحرانی، الگویی مناسب برای سایر مناطق کشور باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت وزارت بهداشت و تامین اعتبارات و مجوز‌های مورد نیاز زمینه ارتقای ظرفیت‌های درمانی، افزایش تاب آوری نظام سلامت و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در آذربایجان شرقی و منطقه شمال غرب کشور فراهم شود.