آیت الله علم الهدی به دستگاه قضائی توصیه کرد با هوشیاری، بصیرت و نخبگی در مقابل هرگونه فتنه‌ انگیزی و اخلال در جامعه با جدیت بایستد.

دستگاه قضا با هوشیاری و بصیرت با هر عامل نفوذی و اخلالگر مقابله کند

دستگاه قضا با هوشیاری و بصیرت با هر عامل نفوذی و اخلالگر مقابله کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی‌ فقیه در خراسان رضوی در دیدار رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، اعضای شورای قضایی و معاونان رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: در جامعه، کاری به دشواریِ قضاوت وجود ندارد؛ شما تمام ظرفیت‌ های وجودی خود را در این سِمت خطیر به کار گرفته‌ اید تا این حرکت نظام اسلامی با زحمات شما به کمال برسد.

آیت الله سیداحمد علم الهدی افزود: بیش از یک سال است که در دستگاه قضائی استان، شاهد استقرار و آرامش خاصی هستیم. در این مدت دستگاه قضا هیچ‌ گونه مشکلِ تنش‌ زا یا تشنج‌ آفرینی در عرصه‌ های سیاسی و اجتماعی ایجاد نکرده است که این موضوع ناشی از مدیریت رئیس کل دادگستری استان و دادستان است که توانسته‌ اند چنین وزنِ قوی و نیرومندی را در فضای استان و موقعیت‌ های اجتماعی ایجاد کنند.

فرقه‌ گرایی و عرفان‌ های نوظهور ابزار دشمن برای ایجاد تنش در جامعه ماست

نماینده ولی‌ فقیه در خراسان رضوی در ادامه گفت: با توجه به شرایط جنگی که در آن قرار گرفته‌ ایم، فضا بسیار تاریک است و با توطئه‌ ها و فتنه‌ هایی رو‌به‌رو هستیم که نمی‌ توانیم با تحلیل‌ های معمول، آنها را پیش‌ بینی کنیم. زیرا دشمن از دشمنی خود دست برنداشته است بلکه به دلیل سیلی‌ هایی که از ما خورده، خشمگین‌ تر شده است؛ بنابراین از هیچ امکانی برای فتنه‌ انگیزی و جنایت دریغ نخواهد کرد که باعث می‌ شود ما در جریان های سیاسی و داخلی با مشکلاتی مواجه شویم..

وی بیان کرد: یکی از مشکلات ما، عرفان‌ های نوظهور و فرقه‌گرایی‌ ها است. انگلیسی‌ ها در این زمینه بسیار فعال‌ هستند؛ چرا که برای دشمن ثابت شده است که حزب سیاسی در وضعیت اجتماعی ما تأثیر چندانی ندارد، اما فرقه‌ گرایی می‌ تواند تأثیرگذار باشد. از این‌ رو، آنها به دنبال توسعه‌ این جریان ها هستند.

علم الهدی تصریح کرد: از آنجا که شناسایی این فرقه‌ ها دشوار است، انتظار می‌ رود چنانچه موضوعی در این زمینه به دستگاه قضائی استان ارجاع شد، با نهایت جدیت با آنها برخورد شود.