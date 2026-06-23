به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مردم مؤمن و ولایت‌مدار کوهنانی در ایام شهادت سرور و سالار شهیدان و یاران با وفایش با حضور گسترده در هیئت‌های خیابانی، مساجد و تکایا، بر پایی موکب و پخش نذری به عزاداری و سینه‌زنی پرداختند و جلوه‌ای از عشق و ارادت خود به مکتب عاشورا را به نمایش گذاشتند.

آئین کهن پخت حلیم نذری یا هلیسه با حضور مردم نمادی از همدلی و ارادت است که پس از پخت با احترام بین عاشقان اهل بیت (ع) توزیع می‌شود.