به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمخال و بختیاری،محمدی گفت:این طرح با هدف شناخت بهتر سالمندان و تکریم آنان، به آموزش ابعاد جسمی و روانی دوران سالمندی، آشنایی با نیاز‌های عاطفی و اجتماعی، رعایت بهداشت فردی در این دوره و همچنین شیوه‌های صحیح مراقبت از سالمندان در خانواده می‌پردازد.

وی افزود: اجرای این طرح، گامی مؤثر در تقویت فرهنگ احترام به سالمندان، افزایش مسئولیت‌پذیری کودکان و توسعه تعامل سازنده بین نسل‌ها خواهد بود.

اجرای طرح از تیرماه تا شهریور با حضور نونهالان در مراکز روزانه سالمندان خواهد بود.