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مدیر کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح «همیار سالمند» ویژه نونهالان ۱۰ تا ۱۲ سال در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمخال و بختیاری،محمدی گفت:این طرح با هدف شناخت بهتر سالمندان و تکریم آنان، به آموزش ابعاد جسمی و روانی دوران سالمندی، آشنایی با نیازهای عاطفی و اجتماعی، رعایت بهداشت فردی در این دوره و همچنین شیوههای صحیح مراقبت از سالمندان در خانواده میپردازد.
وی افزود: اجرای این طرح، گامی مؤثر در تقویت فرهنگ احترام به سالمندان، افزایش مسئولیتپذیری کودکان و توسعه تعامل سازنده بین نسلها خواهد بود.
اجرای طرح از تیرماه تا شهریور با حضور نونهالان در مراکز روزانه سالمندان خواهد بود.