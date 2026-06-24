به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بر اساس اعلام فدراسیون تیراندازی با کمان، منصوره امیدی و آناهیتا حبیبی در بخش بانوان و علی نوذری از شهرکرد، علیرضا شاهمرادی از بروجن و محمد طاهری از اردل در بخش آقایان، در جمع دعوت‌شدگان به مرحله دوم اردوی انتخابی تیم ملی کمان سنتی قرار گرفتند.

این مرحله از اردو برای انتخاب نفرات نهایی تیم ملی برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می‌شود و ورزشکاران دعوت‌شده در رقابت‌های انتخابی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.