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فرزند شهید فریدون عباسی با بیان اینکه دشمنان ایران سالها است که دانشمندان ایرانی را به علت نقشآفرینی در فناوریهای راهبردی هدف قرار میدهند، گفت: تجربه نشان داده است که ترور دانشمندان، نهتنها مانع پیشرفت کشور نمیشود، بلکه مسیر توسعه علمی و هستهای ایران را با انگیزه بیشتری ادامهدار میکند.
محمد مهدی عباسی، فرزند شهید فریدون عباسی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه آیین سنگرساز بیسنگر، گفت: شهید عباسی از دوران جوانی در مبارزههای انقلابی حضور داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در عرصههای مختلف از دفاع مقدس تا فعالیتهای علمی و دانشگاهی ایفای نقش کرد. شهید عباسی پس از سالها حضور در جبهههای جنگ و ادامه تحصیل در رشته فیزیک، وارد حوزه فعالیتهای هستهای و دفاعی کشور شد و بخش مهمی از عمر خود را صرف پیشرفت فناوریهای راهبردی ایران کرد.
وی اظهار داشت: شهید فریدون عباسی به واسطه نقش مؤثر خود در توسعه صنعت هستهای کشور از سالها پیش در فهرست هدفهای دشمن قرار گرفته بود و حتی در سال ۱۳۸۹ از یک عملیات تروریستی، جان سالم به در برد. با وجود این تهدیدها، فعالیتهای علمی و اجرایی خود را متوقف نکرد و در مسئولیتهای مختلف از جمله سازمان انرژی اتمی و مجلس شورای اسلامی به خدمت ادامه داد.
فرزند شهید عباسی با توجه به هدفهای دشمن از ترور دانشمندان، گفت: فناوریهای اقتدارآفرین مانند فناوری هستهای، فضایی و موشکی همواره با حساسیت قدرتهای سلطهگر روبرو بوده است و به همین علت، دانشمندان فعال در این عرصهها هدف تهدید و ترور قرار میگیرند. با این حال، دانش هستهای وابسته به یک فرد نیست و با حذف فیزیکی دانشمندان از بین نمیرود.
محمد مهدی عباسی اضافه کرد: تجربه چند دهه گذشته نشان داده که ترور دانشمندان نتوانسته است تا مسیر پیشرفت علمی کشور را متوقف کند و نسلهای جدیدی از متخصصان و پژوهشگران، راه آنان را ادامه دادهاند. از همینرو، دشمنان هرگز به هدف اصلی خود که متوقف کردن پیشرفت ایران است، دست نخواهند یافت.