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قطع خدمات کارت محور بانک‌ها امروز هم خبرساز شد

توقف خدمات کارت محور بانک‌های ملی، صادرات و تجارت امروز هم خبرساز شد. بانک مرکزی اعلام کرده اختلال خدمات این سه بانک تا پایان امشب رفع می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۲- ۲۲:۰۳
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برچسب ها: خدمات بانکی ، اختلال در ارتباط ، بانک ملی ، بانک صادرات ، بانک تجارت
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