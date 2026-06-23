به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما ، تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و ازبکستان در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه سه‌شنبه ۲ تیر به مصاف هم رفتند.

در این رقابت گلزنی «کریستیانو رونالدو» کاپیتان پرتغال قابل توجه بود که توانست نام خود را بیش از پیش در تاریخ فوتبال جهان جاودانه کند. رونالدو در دقیقه ششم مسابقه روی پاس ژائو کانسلو موفق شد دروازه ازبکستان را باز کند و تیمش را پیش بیندازد.

با این گل، رونالدو به نخستین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در شش دوره مختلف این رقابت‌ها موفق به گلزنی می‌شود. ستاره فوتبال پرتغال پیش از این در جام‌های جهانی ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز موفق به گلزنی شده بود و اکنون در جام جهانی ۲۰۲۶ رکوردی دست‌نیافتنی را به نام خود ثبت کرد.

این گل همچنین نهمین گل رونالدو در تاریخ رقابت‌های جام جهانی محسوب می‌شود. کاپیتان پرتغال پس از گلزنی با هیجان فراوان به سمت نیمکت تیمش رفت و شادی ویژه‌ای را با هم‌تیمی‌ها و اعضای کادر فنی به اشتراک گذاشت.

پرتغال که در دیدار نخست خود برابر کنگو به تساوی رسیده بود، برای حفظ شانس صعود به مرحله بعدی به کسب سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد و شاگردان این تیم از همان دقایق ابتدایی با ارائه نمایشی هجومی، فشار زیادی را روی دروازه ازبکستان ایجاد کردند.