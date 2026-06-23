زائران و مجاوران، در میان رواق‌ ها و صحن‌ های غرق در ماتم، دست به دعا برداشته اند و با چشمانی اشکبار، در شبِ علمدار دشت کربلا، زمزمه‌ «یا عباس» سر می‌ دهند.

برنامه‌ های تاسوعای حسینی در حرم مطهر رضوی

بر اساس برنامه‌ ریزی انجام‌ شده، مراسم صبح تاسوعا در رواق امام خمینی (ره) از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد. این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز می‌ شود و در ادامه، گروه «گلدسته‌ های حرم» به اجرای همخوانی می‌ پردازد. همچنین سید محمدرضا یعقوبی‌ آل به شعرخوانی، رضا نادری به قرائت زیارت عاشورا و علیرضا نژادحسین به مرثیه‌ سرایی خواهد پرداخت.

در ادامه این مراسم، حجت‌ الاسلام اسماعیلی‌ مقری به ایراد سخنرانی می‌ پردازد. برنامه نوبت صبح ساعت ۱۰:۳۰ به پایان خواهد رسید.

ویژه‌ برنامه ظهر و عصر تاسوعای حسینی در رواق امام خمینی (ره) نیز از ساعت ۱۲:۴۰ با سخنرانی آیت‌ الله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، ادامه خواهد یافت. پس از آن، محمد صالحی‌ پور از ساعت ۱۳:۱۰ به مرثیه‌ سرایی می‌ پردازد و این برنامه با برگزاری آیین عزاداری به پایان می‌ رسد.

همچنین در صحن انقلاب اسلامی، برنامه‌ های عزاداری در نوبت صبح از ساعت ۷ آغاز خواهد شد که در آن حمید عطایی‌ نسب به مرثیه‌ سرایی می‌ پردازد. در نوبت عصر نیز که از ساعت ۱۶ آغاز می‌ شود، محمدکاظم ضمیرخرسندی با اجرای برنامه مرثیه‌ سرایی، همراه عزاداران حسینی خواهد بود.