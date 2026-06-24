در راستای برگزاری دومین کنگره ۲هزار و ۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری، کمیته تالیفات از آماده‌سازی بیش از ۳۰ عنوان کتاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس حوزه هنری استان و مسئول کمیته تالیف کنگره گفت: از میان بیش از ۶۰ اثر مکتوب ارسالی به دبیرخانه کنگره، پس از گذراندن مراحل ارزیابی توسط کارگروه‌های تخصصی، ۳۰ اثر توانسته‌اند با کسب امتیاز لازم از نظر کیفیت هنری و موضوعی، برای مرحله چاپ نهایی برگزیده شوند.

قائدی افزود: این مجموعه شامل تالیفات ارزشمندی در حوزه‌های ادبیات پایداری، روایت، شعر، داستان، رمان و خاطرات رزمندگان است. یکی از محور‌های ویژه در این دوره، تمرکز ویژه بر آثار مکتوب با موضوعات جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است که توسط نویسندگان و روایت‌گران توانمند استان تهیه شده و در جریان کنگره رونمایی خواهد شد.

رئیس حوزه هنری با اشاره به اینکه در حال حاضر آثار مکتوبی از سوی کانون پرورشی و حوزه هنری تصویب و در مرحله چاپ هستند، خواستار هم‌افزایی و همکاری عملیاتی بیشتر میان تمامی دستگاه‌های فرهنگی و هنری در مسیر تحقق اهداف این کنگره شد.

وی تأکید کرد که برای دستیابی به یک خروجی منسجم، تمامی دستگاه‌های حاضر در این نشست باید در فرآیند تالیف و ارائه آثار، هم‌افزایی بیشتری داشته باشند.

دومین کنگره ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری شهریور ماه سال ۱۴۰۵ در این استان برگزار خواهد شد.