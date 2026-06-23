مسئول رسانه همبازی، با اشاره به دغدغه خانواده‌ها و مربیان برای آشنا کردن کودکان و نوجوانان با نهضت عاشورا گفت: بسته آموزشی «محرم» با سه کتاب «پرچمدار کوچک من»، «کشتی نجات» و «شاگرد اول‌ها» تلاش کرده است تا مفاهیم قیام امام حسین علیه‌السلام را متناسب با سن مخاطبان و با بهره‌گیری از روایت، بازی و فعالیت‌های تربیتی به نسل جدید منتقل کند.

مریم حلاج، مسئول رسانه همبازی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: یکی از دغدغه‌های جدی والدین و معلمان در ایام محرم این است که چگونه قیام عاشورا و حرکت امام حسین علیه‌السلام را به شکلی قابل فهم و اثرگذار برای کودکان و نوجوانان روایت کنند. بسته «محرم» با طراحی سه کتاب آموزشی و تربیتی تلاش کرده است تا پاسخی عملی به این نیاز ارائه دهد.

وی درباره نخستین کتاب این مجموعه با عنوان «پرچمدار کوچک من» گفت: این کتاب برای کودکان زیر هفت سال تا پایان دوره اول دبستان طراحی شده است و در دو بخش ارائه می‌شود. بخش نخست، شامل تجربه‌های واقعی مادران در قالب فرصت‌های تربیتی محرم و صفر است و به خانواده‌ها نشان می‌دهد که چگونه حضور کودکان در مجالس عزاداری را به تجربه‌ای شیرین و ماندگار تبدیل کنند. بخش دوم نیز مجموعه‌ای از ایده‌های خانگی مانند گفت‌وگوهای والد و فرزندی، کاردستی، پذیرایی و برنامه‌های مناسب هیئت خانگی را در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهد.

خانم حلاج اظهار داشت: کتاب «کشتی نجات» با موضوع ۱۲ داستان ـ بازی، موقعیت‌هایی از تاریخ معاصر جهان اسلام را روایت می‌کند که در آن ملت‌ها و جریان‌های مختلف از نهضت عاشورا الهام گرفته‌اند. در این اثر، مخاطب پس از شنیدن داستان، وارد فضای بازی می‌شود و با ایفای نقش، ارتباط عمیق‌تری با مفاهیم ظلم‌ستیزی و مقاومت برقرار می‌کند.

وی درباره کتاب «شاگرد اول‌ها» نیز گفت: این کتاب به معرفی الگوهای معاصر مکتب امام حسین علیه‌السلام می‌پردازد و مفاهیمی همچون برنامه‌ریزی، خودسازی، تشکیلات‌سازی، روایت‌گری و استقامت در زندگی شخصیت‌هایی مانند شهید حسن تهرانی‌ مقدم، شهید سید حسن نصرالله، شهید یحیی سنوار و دیگر چهره‌های اثرگذار را به نوجوانان آموزش می‌دهد.

مسئول رسانه همبازی اظهار داشت: کتاب‌های «کشتی نجات» و «شاگرد اول‌ها» برای دانش‌آموزان دوره دوم دبستان و متوسطه اول طراحی شده‌اند و با خلاقیت مربیان و معلمان می‌توان از ظرفیت آن‌ها تا پایان دوره متوسطه دوم نیز بهره برد.