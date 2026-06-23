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کتاب «محرم آمد» نوشته رحیم مخدومی با بهرهگیری از فضایی خانوادگی و زبانی صمیمی، تلاش میکند تا کودکان را از ظاهر آیینهای محرم فراتر ببرد و با مفاهیم و اهداف نهضت عاشورا آشنا کند؛ این اثر با نگاهی الهامگرفته از کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» به نگارش درآمده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «محرم آمد» از جمله آثاری است که با رویکردی داستانی و متناسب با مخاطب کودک، به معرفی حال و هوای ماه محرم و فلسفه قیام امام حسین علیهالسلام میپردازد.
داستان کتاب درباره خانوادهای است که در آستانه ماه محرم برای تهیه لباس مشکی و آماده شدن برای آیین عزاداری راهی بازار میشوند، اما در این ماجرا واقعهای روی میدهد که نگاه کودکان خانواده را نسبت به واقعه عاشورا دگرگون میکند.
نویسنده در این اثر تلاش کرده است با استفاده از گفتوگوهای متعدد میان اعضای خانواده، کودکان را به اندیشیدن درباره چرایی عزاداری برای امام حسین علیهالسلام وا دارد. طرح پرسشهای ساده، اما تأملبرانگیز، زمینهای فراهم میکند تا مخاطب کمسن و سال به درک عمیقتری از مفاهیم نهفته در نهضت عاشورا دست یابد.
یکی از ویژگیهای برجسته کتاب، زبان روان و صمیمی آن است. روایت داستان بر پایه گفتوگو پیش میرود و همین موضوع باعث میشود که مخاطب بهراحتی با شخصیتها همراه شود و ماجرا را دنبال کند.
همچنین، تصویرسازیهای کودکانه و رنگی کتاب، فضای محرم و آیینهای مذهبی مربوط به آن را به شکلی جذاب و قابل درک برای کودکان به نمایش میگذارد.
«محرم آمد» با الهام از مباحث مطرحشده در کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» میکوشد مفاهیم تاریخی و اعتقادی را در قالبی ساده و داستانی به نسل جدید منتقل کند و دریچهای تازه برای آشنایی کودکان با فرهنگ عاشورا باز کند.