برگزاری مراسم اولین سالگرد شهید روح الله اکبری باروجی در یامچی
مراسم گرامیداشت اولین سالگرد شهید اقتدار روح الله اکبری باروجی در زادگاهش روستای باروج یامچی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
سرهنگ رشید صادقی فرمانده سپاه مرند در مراسم گرامیداشت اولین سالگرد شهید روح الله اکبری باروجی گفت:شهیدان سر افراز برای دفاع از وطن چنان ضربهای به دشمن صهیونی _ آمریکایی وارد کردند که در طول تاریخ بشریت ابعاد گسترده آن به جهانیان مخابره خواهد شد.این شهیدان باعث عزت و سربلندی کشورمان شدند.
وی گفت:وظیفه داریم برای پاسداشت خون شهدا و رهبر شهید انقلاب اسلامی برای دفاع از وطن وحدت را حفظ کنیم تا کسی قصد طمع به کشورمان را نداشته باشد.
شهید روح الله اکبری باروجی از شهدای جنگ ۱۲ روزه در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۳۱ بر اثر حملات رژیم صهیونی _ آمریکایی در یکی از پایگاهای استان به درجه والای شهادت نایل شد.