به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به اختلال پیش‌آمده در برخی سامانه‌ها و خدمات بانکی، اظهار داشت: متأسفانه در این وضع، برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از نگرانی شهروندان با آنان تماس می گیرند و مدعی می‌شوند به علت محدودیت یا اختلال در برداشت از حساب، لازم است که موجودی حساب به یک حساب دیگر منتقل شود تا امکان استفاده از آن فراهم شود.

وی اضافه کرد: این افراد در تماس تلفنی اعلام می‌کنند که برای این جا به جایی، کدی با یک پیامک برای شهروندان ارسال می‌شود و از آنان می‌خواهند این کد را در اختیارشان قرار دهند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کدی که برای شهروندان ارسال می‌شود در واقع کد ورود یا تأیید مربوط به همراه‌بانک یا اینترنت‌بانک است و در صورت اعلام آن، مجرمان سایبری می‌توانند به حساب بانکی و خدمات بانکی تلفن همراه فرد دسترسی یابند و اقدام به برداشت وجه کنند.

رئیس پلیس فتا فراجا تأکید کرد: هیچ بانک یا نهاد رسمی برای انتقال وجه یا رفع مشکل حساب بانکی از شهروندان درخواست اعلام کد پیامکی، رمز یا اطلاعات بانکی نمی‌کند و شهروندان باید درباره این تماس‌ها هوشیار باشند.

وی از شهروندان خواست در صورت دریافت چنین تماس‌هایی از ارائه هرگونه اطلاعات یا کد پیامکی خودداری کنند و در صورت مشاهده موردهای مشکوک، موضوع را به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ یا پایگاه اینترنتی www.policefata.ir گزارش دهند.