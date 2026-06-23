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زنجان و ابرکوه در روز هشتم محرم غرق در شور حسینی

ایران یکپارچه عاشورایی، ابرکوه و زنجان امروز شاهد شور حسینی متفاوتی بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۲- ۲۲:۲۶
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برچسب ها: یوم العباس ، محرم حسینی ، زنجان ، حسینیه اعظم زنجان ، ابرکوه
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